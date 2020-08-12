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За домом Ив Сен-Лорана обнаружили скелет человека

09:31
  • среда
  • 12 августа 2020

Ремонтные работы прекращены

В заброшенном особняке в Париже обнаружили мумифицированное тело 30-летней давности.

Строители, проводившие реставрационные работы, обнаружили мумию под слоем щебня и досок. На теле заметили следы переломов и ножевых ранений. Погибшего опознали по сохранившемся на трупе документам. Им оказался некий Жан-Пьер Рено без постоянного места жительства.

"Неясно, умер он в особняке или был доставлен туда, и мы, возможно, никогда не узнаем, кто виноват. Вполне возможно, что убийца сам мертв", - сообщили в полиции.

Отмечается, что особняк расположен позади бывшего дома модельера Ив Сен-Лорана. Он пустовал более 30 лет, пишет The Guardian. Дом находится в престижном районе французской столицы, в нескольких минутах от Дома инвалидов и официальной резиденции премьер-министра.

Владелец особняка, который купил здание в январе 2020 года за 35 миллионов евро и затеял в нем реставрационные работы, отказался от комментариев.

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Место обнаружения скелета
Место обнаружения скелета
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