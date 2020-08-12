За домом Ив Сен-Лорана обнаружили скелет человека

Ремонтные работы прекращены

В заброшенном особняке в Париже обнаружили мумифицированное тело 30-летней давности.

Строители, проводившие реставрационные работы, обнаружили мумию под слоем щебня и досок. На теле заметили следы переломов и ножевых ранений. Погибшего опознали по сохранившемся на трупе документам. Им оказался некий Жан-Пьер Рено без постоянного места жительства.

"Неясно, умер он в особняке или был доставлен туда, и мы, возможно, никогда не узнаем, кто виноват. Вполне возможно, что убийца сам мертв", - сообщили в полиции.

Отмечается, что особняк расположен позади бывшего дома модельера Ив Сен-Лорана. Он пустовал более 30 лет, пишет The Guardian. Дом находится в престижном районе французской столицы, в нескольких минутах от Дома инвалидов и официальной резиденции премьер-министра.

Владелец особняка, который купил здание в январе 2020 года за 35 миллионов евро и затеял в нем реставрационные работы, отказался от комментариев.

Jeudi sera vendu aux enchères un ensemble immobilier de 1 597 m² sur un terrain de 2 000 m², à l’abandon depuis trente ans. Où ça ? En plein Paris, dans le 7e arr., rue Oudinot, entre les Invalides et le Bon marché.



Mise à prix : 6 millions d’euros.



(C’est le moment d’acheter.) pic.twitter.com/X72C1cnOcw — George Kaplan (@monsieurkaplan) January 20, 2020

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