Пригожин и Соседов разругались из-за денег и Валерии

Продюсер угрожает музыкальному критику судом

Российский шоу-бизнес потряс очередной скандал с участием Иосифа Пригожина. На этот раз второй стороной конфликта стал известный музыкальный критик Сергей Соседов. Поссорили мужчин деньги и творчество Валерии.

Несколько дней назад Иосиф Пригожин признался, что не знает, как жить на 50 тысяч рублей. По словам продюсера, в месяц он тратит до двух миллионов. Тех звезд, кто заявляет о возможности прожить на несколько десятков тысяч рублей, муж Валерии обвинил в лукавстве.

Слова Пригожина задели Сергея Соседова. Музыкальный критик заявил, что продюсер "непристойно жирует". По его мнению, хвастаться такими тратами в то время, как народ нищенствует – неприлично.

"Интересно, а чем Пригожин зарабатывает такие деньги — на шоу-бизнесе, на концертах Валерии? Кто платит им, что за люди? И стоят ли услуги деятелей шоу-бизнеса таких денег? Мой ответ — однозначно нет. Более того, нет ни одного артиста, даже самого великого, который мог бы оправдать наличие у себя таких огромных денег", - заявил Соседов.

Пригожин молчать не стал. Продюсер обозвал критика "голубой устрицей", "манерной мерзостью" и "отбросом общества". При виде Соседова, заявил Пригожин, ему хочется "вставить два пальца в рот".

"Когда я его встречу, то загружу и засужу. С такими как он стыдно жить в одном обществе. Когда я его вижу, то мне стыдно с ним рядом находиться, а его еще приглашают на телевидение", - заявил супруг певицы Валерии порталу "НьюИнформ".

Угрозы Пригожина Соседова не испугали. Музыкальный критик утверждает, что ему наплевать на мнение продюсера о нем.

"Какое право Пригожин имеет оскорблять меня? Пусть он посмотрит на себя получше и подаст в суд на себя самого. Никто не имеет права жировать, когда народ живет в нищете. Хоть Пригожин, хоть Крутой, хоть любой… Смешно кичиться своим благосостоянием", - сказал Соседов в интервью "Собеседнику".

Кроме того, он усомнился, что Пригожин имеет хоть какое-то отношение к росту популярности Валерии. По мнению Соседова, певицу "создали совсем другие люди", а продюсер лишь взял раскрученный бренд.

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