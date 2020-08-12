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Магазины Москвы оштрафовали на 450 млн рублей за отсутствие масок

09:41
  • среда
  • 12 августа 2020

Такая сумма набежала за три месяца

Магазины, кафе и рестораны Москвы оштрафовали на 450 миллионов рублей за нарушение противоэпидемических норм.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли. Штрафы выписали по результатам проверок, которые провели с 12 мая по 11 августа.

Самые частые нарушения – несоблюдение социальной дистанции, отсутствие масок и перчаток, а также работа вопреки ограничениям. Власти напомнили, что большинство непродовольственных магазинов были закрыты до 31 мая, а общепит – до 23 июня.

С 12 мая посетители и сотрудники магазинов обязаны носить маски и перчатки. Штраф за их отсутствие составляет для физических лиц 4 тысячи рублей. Для юридического лица - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для индивидуального предпринимателя - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

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