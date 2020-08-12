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Известного блогера арестовали за незаконный доступ к гостайне

10:16
  • среда
  • 12 августа 2020

Блогер пропал после проникновения на Ленинградскую АЭС

Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа. Его обвиняют в незаконном получении доступа к государственной тайне.

Блогер пропал 5 августа после проникновения на строящуюся Ленинградскую атомную электростанцию в городе Сосновый Бор. Все это время знакомые и близкие не могли связаться  с ним.

Как выяснилось позднее, Пыжа мог быть арестован по делу о незаконном доступе к гостайне еще 6 августа. Теперь эту информацию агентству ТАСС подтвердили в пресс-службе суда.

Андрею Пыже может грозить до восьми лет тюрьмы.

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