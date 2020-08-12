Известного блогера арестовали за незаконный доступ к гостайне

Блогер пропал после проникновения на Ленинградскую АЭС
Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа. Его обвиняют в незаконном получении доступа к государственной тайне.
Блогер пропал 5 августа после проникновения на строящуюся Ленинградскую атомную электростанцию в городе Сосновый Бор. Все это время знакомые и близкие не могли связаться с ним.
Как выяснилось позднее, Пыжа мог быть арестован по делу о незаконном доступе к гостайне еще 6 августа. Теперь эту информацию агентству ТАСС подтвердили в пресс-службе суда.
Андрею Пыже может грозить до восьми лет тюрьмы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"