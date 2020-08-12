Нападения на журналистов и задержание организаторов: итоги новых протестов в Белоруссии

Волнения в городах республики не стихают

В Минске задержаны предполагаемые координаторы массовых протестов. Как сообщают белорусские СМИ, правоохранители раскрыли преступную сеть, члены которой якобы раздавали деньги участникам беспорядков. У одного из подозреваемых нашли более 10 тысяч долларов. Ночью неспокойно было в спальных районах Минска.

Канонада на улицах Минска: ночью светло как днем. Со стороны протестующих вновь летели петарды и фейерверки, правоохранители отвечали светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. Третья ночь в белорусской столице и других городах выдалась бессонной, но теперь протесты переместились уже в спальные районы.

Градус противостояния по-прежнему высок, на нескольких улицах были попытки возвести баррикады. Белорусских силовиков обвиняют в излишней жестокости при задержаниях, в том числе достается и журналистам, имеющим опознавательные жилеты.

Но у протеста далеко не всегда мирное лицо и мирные методы – в правоохранителей летели камни, палки, а в одном из дворов на милиционеров даже сбросили дверь с балкона. Неоднократно спортивного вида молодые люди пытались обратить шеренги ОМОНа в бегство. Не только в Минске, также в Барановичах и Жодино за двое суток было совершено 8 умышленных наездов на правоохранителей, данные приводит государственное агентство БЕЛТА. А силовые структуры называют это хорошо спланированной акцией. В больницы доставлены десятки человек - и милиционеры, и демонстранты. По данным МВД, с момента начала беспорядков задержаны около 5 тысяч человек. Один из них при задержании сломал нос сотруднику, он вызвал у следователей особый интерес. В рюкзаке у мужчины, который представился Михаилом, обнаружили около 10 тысяч долларов, евро и местных рублей. Предположительно, это - курьер-финансист, он платил участникам акций протеста. Объяснить свой выход на улицу с такой суммой денег задержанный четко не смог.

Кроме того, на 17-м этаже гостиницы "Беларусь" был задержан возможный координатор протестных выступлений. Дистанционно он мог руководить тремя так называемыми "сотниками", а те уже на улицах и площадях – хорошо организованными боевыми группами.

Ранее Следственный комитет Белоруссии подтвердил задержание российских журналистов Артема Важенкова и Игоря Рогова, их подозревают в участии в массовых беспорядках. За развитием этого дела пристально следят наши дипломаты, ожидается, что после окончания следственных процедур репортеры смогут покинуть здание ГУВД Минска. Также в ночь со вторника на среду при активном участии сотрудников посольства в Россию вернулся специальный корреспондент издания "Медуза" Максим Солопов, связи с которым не было двое суток.

Протесты не утихают и за рубежом. Так, в Москве у здания белорусского посольства минувшим вечером было неспокойно. Собралось около 400 человек. Звучали лозунги против переизбрания президента Александра Лукашенко. Завершилось мероприятие без происшествий.

К утру жизнь в Минске постепенно возвращается в привычное мирное русло. Сообщения о возможном введении комендантского часа опровергнуты официальными властями. Кроме того, части милицейских спецподразделений покидают столицу. Возобновлена бесперебойная работа интернета. С сегодняшнего дня в стране запрещена продажа пиротехники.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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