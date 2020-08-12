Стена пламени: опубликованы страшные кадры лесного пожара на Чукотке

Огнем охвачено свыше 58 тысяч гектаров

Дымом от природных пожаров затянуло Красноярск. По сообщениям Роспотребнадзора, в воздухе превышена концентрация вредных веществ. Смог в город принесло ветром из Якутии. Там выгорело 250 тысяч гектаров тайги. Огонь тушат сотни специалистов МЧС и Авиалесоохраны. В труднодоступных местах работают парашютисты-десантники.

В Якутии парашютисты-десантники Авиалесоохраны борются с огнем вручную. На спине - ранцевый лесной огнетушитель. В руках - гидропульт. Воду распыляют в самых труднодоступных местах. Ведь огонь ушел вглубь толстой подушки мха. С высоты такие возгорания не потушить. Их общая площадь уже превысила 250 тысяч гектаров. За сутки из 20 возникших пожаров удалось справиться с 15. Наиболее сложная обстановка - на севере региона.

Из вертолета кадры особенно страшные. С высоты видно, как огненный пояс сжигает все на своем пути. Природный пожар на Чукотке охватил свыше 58 тысяч гектаров. Остановить огонь удалось в 45 километрах от села Анюйск.

Из-за сильного ветра последствия природных пожаров на Дальнем Востоке ощутили и жители Красноярска. Дымом затянуло весь город - особенно центр, который находится в низине. А Роспотребнадзор зафиксировал превышение в воздухе вредных веществ.

Также благодаря парашютистам-десантникам сильный пожар удалось ликвидировать в Свердловской области. Вручную они потушили возгорания на площади 120 гектаров. Горел в том числе и заповедник "Денежкин камень".

А во Владимирской области - проводят профилактические рейды в населенных пунктах, которые находятся рядом с лесом. В помощь сотрудникам МЧС и специальная техника.

"С помощью беспилотника можно предвидеть распространение пожара, а с квадроциклом можно быстро доставить огнетушащие вещества. Оба этих технических средства позволяют мобильно отреагировать и предотвратить дальнейшее распространение очагов пожара", - заявил инженер группы робототехнических средств и беспилотных летательных аппаратов СПСЧ ГУ МЧС России по Владимирской области Василий Лунин.

Патрулирование в воздухе поможет не только обнаружить возгорание, но и с учетом погодных условий спрогнозировать его развитие.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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