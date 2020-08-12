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Названы сроки выпуска первых партий российской вакцины от COVID-19

11:41
  • среда
  • 12 августа 2020

Сначала начнут прививать медиков

Первые партии российской вакцины против коронавируса выпустят в течение ближайших двух недель. Сейчас препарат проходит контроль качества. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на пресс-конференции в Москве.

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Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована накануне. Она стала первой в мире. Препарат разработал исследовательский центр имени Гамалеи. На создание ушло пять месяцев. Сначала от COVID-19 начнут прививать медиков, передает "ТВ Центр".

Вакцинация будет добровольной, подчеркнули в Минздраве. Фиксировать самочувствие россияне смогут в специальном мобильном приложении. Оно находится в разработке.

Также Михаил Мурашко ответил на критику из-за рубежа. По словам  министра, претензии безосновательны и вызваны страхом конкуренции. У российского препарата - высокий экспортный потенциал.

"В первую очередь, те производства, которые находятся в России, будут ориентированы на внутренний рынок. Нам необходимо закрыть потребность наших граждан. Мы предлагать будем производство вакцины на зарубежных площадках. Сегодня такие переговоры ведутся", - заявил Мурашко.

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