Суд над Михаилом Ефремовым затягивается

Актер находится в больнице

Заседание по делу Михаила Ефремова вновь отложено. Такое решение принял Пресненский суд Москвы из-за состояния здоровья актёра, передает "ТВ Центр".

Четвёртое слушание должно было состояться ещё накануне. Однако перед самым началом заседания Михаилу Ефремову вызвали скорую помощь. Актёра доставили в Боткинскую больницу. Признаков инсульта врачи не обнаружили, но состояние оценили как тяжёлое.

Новое заседание запланировано на 18 августа. Как ожидается, в ходе следующего этапа слушаний должны выступить потерпевшие. Ранее их адвокаты заявили, что новая информация может поставить точку в уголовном деле.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце. Автомобиль, за рулём которого находился артист, вылетел на встречную полосу и врезался в проезжавший фургон. Водитель - Сергей Захаров - погиб. Сам Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Артисту грозит до 12 лет колонии.

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