ТВЦ продолжает собирать средства на лечение 11-летнего Гриши Хвастунова

Пока удалось собрать около половины от необходимой суммы

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение 11-летнего Гриши Хвастунова из Дмитрова. Его историю мы рассказывали накануне. У мальчика - тяжёлый врождённый порок сердца. Ему необходима сложнейшая операция. Провести её согласились итальянские врачи и выставили счёт на 40 тысяч евро. Семье необходимо больше 2,5 миллиона рублей - сумма для них неподъёмная.

Часть денег удалось собрать за прошедший день. Мы благодарим всех, кто откликнулся и не остался равнодушным к чужой беде. Требуется ещё более одного миллиона трёхсот тысяч рублей. Гриша перенёс клиническую смерть. Как следствие - почти полная потеря слуха и отставание в развитии. Позади - 4 операции. Но мальчик растёт, и сердце не справляется с нагрузкой.

Собрали на лечение - 1 192 114 рублей.

Осталось собрать 1 377 476 рублей.

Сумма сбора - 2 569 590 рублей.

Мы продолжаем помогать Грише все вместе. Для этого достаточно отправить сообщение на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Хвастунова Григория, программа 1051

Видео репортажа о Грише Хвастунове:

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