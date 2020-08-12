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Водитель из Владивостока поплатился за выходку на трассе

12:09
  • среда
  • 12 августа 2020

Мужчина записал ролик с извинениями, однако это не помогло ему избежать наказания

Автохама во Владивостоке оштрафовали на 80 тысяч рублей. Молодой человек за рулём дорогого внедорожника намеренно окатил прохожих грязной водой.

Видео, снятое на регистратор в машине, лихач сам выложил в социальную сеть. Он специально разогнался перед огромной лужей и сильно обрызгал людей, которые стояли на тротуаре. За кадром слышен крик "бесплатная мойка" и ненормативная лексика. Ролик вызвал бурю возмущения в интернете, отмечает "ТВ Центр". Хулиган сначала очень грубо реагировал на критику, но потом всё-таки записал ролик с извинениями. Однако это не помогло избежать наказания.

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