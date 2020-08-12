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В Приморском сафари-парке самка леопарда подружилась с женихом

12:09
  • среда
  • 12 августа 2020

Три года животные не могли найти общий язык

Затаив дыхание, сотрудники приморского сафари-парка следят за развитием отношений пары дальневосточных леопардов. Три года самец и самка, приобретённые за рубежом, не могли найти общий язык. А ведь они являются участниками программы Европейской ассоциации зоопарков по размножению этих редких кошек. Кажется, надежда на создание пятнистой семьи появилась.

Этот шорох в кустах для сотрудников сафари-парка сейчас - лучший звук на свете. Наконец-то сработало! Строптивая самка леопарда Рона сдалась. Не иначе влюбилась. А то зачем все эти её заигрывания с красавцем Великороссом? Хотя их первая встреча в 2017 году проходила совсем не романтично.

Они сцепились, словно заклятые враги. У неё - расцарапан нос, у него – отметины на лапе. Специалисты говорят, для леопардов такая реакция – вполне естественна.

"Звери-одиночки, каждый считает себя главным. Леопард Великоросс жил давно в этом парке, Рона только приехала", - заявил директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

Эта  пара  – на вес золота. Великоросс с Роной - участники программы Европейской Ассоциации Зоопарков по размножению дальневосточных леопардов. Деньги потрачены немалые. Он прилетел из Чехии, она из Украины. Можно сказать, международный альянс! В нашем-то Приморье. Но сколько Великоросс ни оказывал знаков внимания, этот самый альянс так и не складывался. Оказывается, Рона  боялась нарушить закон.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

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