В России за сутки выявили 5102 заболевших коронавирусом

Вылечились 7123 пациента
В России за минувшие сутки выявили 5102 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 902701.
Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 689. В Подмосковье заболели еще 152 человека.
Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 129 человек с коронавирусом. Из них 12 — в Москве. С начала эпидемии в России умер 15260 человек.
Вылечились от коронавируса 7123 человека, в том числе в Москве - 1088. Общее число выздоровевших достигло 710298.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"