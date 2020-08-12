В России за сутки выявили 5102 заболевших коронавирусом

Вылечились 7123 пациента

В России за минувшие сутки выявили 5102 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 902701.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 689. В Подмосковье заболели еще 152 человека.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 129 человек с коронавирусом. Из них 12 — в Москве. С начала эпидемии в России умер 15260 человек.

Вылечились от коронавируса 7123 человека, в том числе в Москве - 1088. Общее число выздоровевших достигло 710298.

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