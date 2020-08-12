Россиян предупредили о снеге в августе

Началась "генеральная репетиция осени"

В европейскую часть России пришло похолодание, в некоторых районах даже может выпасть снег.

Метеорологи сравнили погодные изменения с "генеральной репетицией осени". Уже сегодня, 12 августа, температура воздуха в Центральной России и Черноземье не будет превышать +20 градусов. В Поморье и на Кольском полуострове она опустится до +15. Погода будет больше соответствовать середине сентября.

"В самом эпицентре арктического вторжения (в Центральной России — прим. ред.) дожди могут переходить в снег", - сообщили синоптики "Российской газете". Летняя погода сохранится только в южных широтах.

Специалисты отметили, что похолодание не будет продолжительным. Уже к концу недели устроивший похолодание циклон переместится в Зауралье.

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