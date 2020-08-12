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Претензии США к российской вакцине объяснили страхом конкуренции

10:46
  • среда
  • 12 августа 2020

Опасения безосновательны

Обвинения в том, что российская вакцина от коронавируса небезопасна, безосновательны. Об этом заявил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, претензии США к препарату являются элементами конкурентной борьбы.
Дочь Путина испытала российскую вакцину от коронавируса на себе

Мурашко добавил, что вирус уже достаточно изучен, поэтому у России есть все основания для внедрения вакцины. Вакцинация от COVID-19 будет добровольной, подчеркнул министр.

"Данная платформа вакцины, она уже использовалась для синтеза и производства, и в том числе сейчас часть препаратов находится в том числе на клинических испытаниях, исследованиях. То есть эта вакцина она уже как платформа достаточно хорошо известна и изучена. И доклинические, и клинические исследования, и регистрации по ней были. Поэтому это фактически наиболее безопасный путь, достаточное количество уже научных знаний", - сказал Мурашко, его слова приводит агентство РИА Новости.

Ранее главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил, что у него есть серьезные сомнения по поводу российской вакцины от коронавируса. 

"Иметь вакцину и доказать, что вакцина безопасна и эффективна - это две разные вещи", - сказал Фаучи, усомнившись в том, что Россия доказала безопасность и эффективность вакцины.

Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, разработанную центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".

Выпуск вакцины начнется в ближайшие две недели. Первой ее получат медики.

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