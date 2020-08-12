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Сможет ли Ефремов избежать наказания из-за болезни

11:20
  • среда
  • 12 августа 2020

Адвокат оценил последствия болезни актера

Александр Почуев, бывший адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, оценил шансы актера Михаила Ефремова уйти от наказания по состоянию здоровья.
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Юрист рассказал, что существует список тяжелых заболеваний, которые исключают нахождение под стражей. Кроме того, наказание артиста могут перенести до его выздоровления.

"Состояние здоровья - еще и аргумент, учитывающийся при назначении наказания", - сообщил адвокат "Вечерней Москве".

Тем не менее, говорить о правовых последствиях болезни актера еще рано. Почуев отметил, что состояние Ефремова – вряд ли какой-то способ защиты, а скорее следствие эмоционального и психологического напряжения, которое спровоцировала травля.

Накануне Ефремова увезли в реанимацию Боткинской больницы из Пресненского суда. Актеру поставлен предварительный диагноз - инсульт.

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