Сможет ли Ефремов избежать наказания из-за болезни

Адвокат оценил последствия болезни актера

Александр Почуев, бывший адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, оценил шансы актера Михаила Ефремова уйти от наказания по состоянию здоровья.

Юрист рассказал, что существует список тяжелых заболеваний, которые исключают нахождение под стражей. Кроме того, наказание артиста могут перенести до его выздоровления.

"Состояние здоровья - еще и аргумент, учитывающийся при назначении наказания", - сообщил адвокат "Вечерней Москве".

Тем не менее, говорить о правовых последствиях болезни актера еще рано. Почуев отметил, что состояние Ефремова – вряд ли какой-то способ защиты, а скорее следствие эмоционального и психологического напряжения, которое спровоцировала травля.

Накануне Ефремова увезли в реанимацию Боткинской больницы из Пресненского суда. Актеру поставлен предварительный диагноз - инсульт.

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