Стало хуже: Валентину Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ

Артистка находится в коме

Исполнительницу хита "Ягода-Малина" Валентину Легкоступову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По заявлению врачей, певица до сих пор находится в коме. Ее состояние ухудшилось и оценивается, как крайне тяжелое, пишет telegram-канал Mash.

Легкоступова попала в реанимацию накануне с пробитой головой. Официальной информации о том, как певица получила такую серьезную травму, нет. Пока что одним из главных подозреваемых является муж артистки Юрий Фирсов – якобы с ним она выпивала несколько дней подряд, и мужчина поднял на супругу руку.

Сам Фирсов все отрицает. По его словам, Легкоступова упала по неосторожности в ванной.

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