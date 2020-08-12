Депутат МГД Евгений Герасимов пригласил горожан посетить выставку Александра Бурганова

Скульптору исполнилось 85 лет

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов пригласил жителей столицы на выставку "Александра Бурганов. Сюрреализм". Она приурочена к 85-летию скульптора и проходит с 11 августа по 2 сентября в "Новом Манеже".

"Александр - талантливый художник и скульптор, его работы находятся в крупнейших российских и зарубежных художественных музеях, а скульптуры украшают Москву, Баден-Баден, Вашингтон и много других городов России и мира. У Александра Бурганова особый, легко узнаваемый авторский стиль, в основу которого легли непредсказуемые контрасты и образы-символы. Его скульптуры не подчиняются законам реальной анатомии и привычному визуальному восприятию, они меняют свою форму, переходя из одного состояния в другое. На выставке можно увидеть самые необычные образы: огромные пальцы, расположенные отдельно от рук, портрет без черт лица, внутрь которого можно заглянуть и увидеть что-то свое", - отметил Герасимов.

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