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Казахстан заинтересовался российской вакциной

12:18
  • среда
  • 12 августа 2020

В Москву приедет делегация для переговоров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с регистрацией первой в мире вакцины против коронавируса.
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Токаев отметил, что это подтверждает высокий уровень российской науки и ведущую роль России в борьбе с пандемией, говорится в телеграмме.

Казахский лидер выразил благодарность за помощь в период пандемии и заявил, что во второй               половине августа в Москву приедет делегация для обсуждения вопросов закупки российской вакцины от COVID-19, передает ТАСС.

"Благодарны Вам за неизменную поддержку Казахстана в это сложное для всего мира время, в том числе за направление гуманитарной помощи и врачей, внесших весомый вклад в улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в нашей стране", - сказал Токаев.

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