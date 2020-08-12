Путин поручил решить вопрос с высокими ценами на Камчатке

Нужно обратить внимание на монополистов
Президент России Владимир Путин высказался о высоких ценах на Камчатке.
Глава государства отметил, что уровень доходов в регионе хороший, но из-за высоких цен реальные доходы "не такие уж большие получаются".
"Нужно самым внимательным образом посмотреть на монополистов, которые работают на Камчатке. Я понимаю, все связано с издержками, не буду перечислять всех причин, связанных с высоким уровнем цен. Не уверен, что это всегда обосновано", - заявил Путин (цитата по ТАСС).
Глава государства поручил врио губернатора Камчатского края Владимиру Солодову и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) внимательно изучить эту проблему.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"