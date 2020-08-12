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Путин поручил решить вопрос с высокими ценами на Камчатке

12:37
  • среда
  • 12 августа 2020

Нужно обратить внимание на монополистов

Президент России Владимир Путин высказался о высоких ценах на Камчатке.

Глава государства отметил, что уровень доходов в регионе хороший, но из-за высоких цен реальные доходы "не такие уж большие получаются".

"Нужно самым внимательным образом посмотреть на монополистов, которые работают на Камчатке. Я понимаю, все связано с издержками, не буду перечислять всех причин, связанных с высоким уровнем цен. Не уверен, что это всегда обосновано", - заявил Путин (цитата по ТАСС).

Глава государства поручил врио губернатора Камчатского края Владимиру Солодову и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) внимательно изучить эту проблему.

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