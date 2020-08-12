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Власти Белоруссии оценили ущерб от протестов в Минске

12:47
  • среда
  • 12 августа 2020

Протестующие вытоптали много цветов

Белорусские власти подсчитали ущерб от акций протестов в Минске. Как заявил глава минского комитета по городскому хозяйству и энергетике, предварительно он превысил 500 тысяч белорусских рублей (около 15 миллионов российских рублей по курсу на 12 августа).

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Как пишет государственное агентство БЕЛТА, в ходе протестов в Минске были повреждены остановки общественного транспорта, дорожные знаки и более сотни мусорных контейнеров.

Кроме того, протестующие повредили кадки с деревьями, скамейки и лестницы на полмиллиона российских рублей, пожаловалась руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства предприятия "Минскзеленстрой" Анжелика Пузанкова. По ее словам, тысячи поврежденных цветов уже не получится восстановить.

"Не факт, что сможем восстановить деревья, которые выбрасывали из кадок, использовали их для возведения баррикад, поскольку сейчас не вегетационный период", - заявила Пузанкова.

Акции протеста вспыхнули в Белоруссии после прошедших 9 августа президентских выборов. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал, по данным ЦИК, больше 80%. Его главная соперница - Светлана Тихановская - получила около 10% голосов.  Милиция и ОМОН жестко разгоняют протестующих. Пострадали не только участники протеста, но и журналисты, в том числе российские.

По данным властей Белоруссии, только за минувшую ночь в больницы города был доставлен 51 пострадавший. Задержаны более тысячи человек.

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