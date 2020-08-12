Власти Москвы назвали основные этапы реновации

Переселение пройдет в три этапа

Определена очередность переселения участников программы реновации жилого фонда в Москве. Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, в первый этап новые квартиры получат почти 170 тысяч москвичей, проживающих в 930 старых домах.

"Во второй этап - с 2025 по 2028 годы - планируется начать переселение более 1630 домов, а это еще 330 тыс. москвичей. Остальные - около 380 тысяч - переедут на третьем этапе, с 2029 до 2032 годов. Тогда планируется расселить более 1,8 тысячи домов", - рассказали в мэрии, добавив, что теперь участники программы реновации смогут спланировать свой переезд.

При определении этапов переселения специалисты оценивали целый ряд факторов. В первую очередь - наличие свободных земельных участков.

"Большое внимание уделялось тому, чтобы была возможность организации на месте сноса более благоприятной городской среды с размещением зон отдыха, детских площадок, объектов сопутствующей инфраструктуры с проведением на завершающем этапе комплексного благоустройства", - говорится в сообщении мэрии.

Там отметили, что участники первого этапа раньше получат новое жилье, но у тех, кто переедет позднее, появятся более широкие возможности для выбора квартиры в домах ближе к месту привычного проживания.

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