Медикам доплатят за выявление рака на раннем этапе

Власти решили простимулировать интерес врачей к более тщательному осмотру пациентов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил, что медицинские работники получат одну тысячу рублей в качестве надбавки за выявление онкологии на ранней стадии.

Глава ведомства напомнил, что медицина "живет" не только инфекционными заболеваниями - "есть бремя неинфекционных заболеваний, в том числе онкологических".

"...дополнительные выплаты медицинским работникам по одной тысяче рублей за выявление злокачественного новообразования при проведении диспансеризации. Тем самым мы вводим новый формат заинтересованности медицинского работника для более качественного, тщательного осмотра пациента и мотивации для раннего выявления", - сказал Мурашко (цитата по ТАСС).

Успех при лечении рака во многом зависит от того, на какой стадии он выявлен. Опухоль, которая не дала метастазы (то есть не распространилась по всему организму), лечить эффективнее и проще.

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