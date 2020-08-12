Депутат МГД Орлов отметил влияние программы льготной ипотеки на экономический рост

Программа станет могучим драйвером экономического роста

Депутат Мосгордумы Степан Орлов прокомментировал программу льготной ипотеки, как одну из мер в рамках стратегии оздоровления российской экономики. Он напомнил, что программа была запущена в самый разгар пандемии коронавируса.

"Ранее для Москвы и области, а также для Санкт-Петербурга и Ленинградской области льготная ипотека составляла 8 млн, и 3 млн рублей для остальных регионов. Теперь же в столице сумма равна 12 млн рублей, а в прочих регионах — 6 млн рублей", - напомнил Орлов в интервью "Аргументам и фактам".

По его мнению, ажиотажный спрос на льготную ипотеку неудивителен. С 16 апреля её оформили уже свыше 80000 граждан, общая сумма кредитов составила около 200 миллиардов рублей. Плюсом стало и снижение порога первоначального взноса.

Орлов уверен, что льготная ипотека станет "могучим драйвером современного экономического роста".

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