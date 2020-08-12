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"Ты его кровь пила?" Жену рэпера Картрайта возмутил допрос следователя

13:09
  • среда
  • 12 августа 2020

Женщине задавали "омерзительные вопросы"

Вдова рэпера Энди Картрайта Марина Кохал возмутилась допросом, который ей устроили следователь и оперативник по делу об убийстве музыканта.

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Женщина рассказала, что на протяжении двух часов ей задавали "омерзительные вопросы" о посмертном сексе и вкусе крови погибшего, пишет издание "Фонтантка". Кроме того, на допросе ее не пускали в туалет и не давали пить воду.

"Следователь и второй человек в общении со мной использовали слова и выражения: "Я посажу тебя и твою мать", "Подберем для твоего ребенка детдом получше", "А ты его кровь пробовала?" - такие выдержки из допроса привела Кохал в письме к правозащитникам.

Подозреваемая попросила провести в отношении следователя и оперативника проверку. Она считает, что их действия имеют признаки преступления, предусмотренного статьей "Принуждение к даче показаний путем угроз или иных незаконных действий со стороны следователя и другого лица с ведома следователя".

Расчлененное тело Картрайта обнаружили 30 июля в одной из квартир Санкт-Петербурга. По словам Кохал, она нашла мужа скончавшимся от передозировки. По ее словам, она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела, распилив его на части.

Тем не менее, следователи задержали Кохал по делу об убийстве. СК утверждает, что девушка неустановленным способом убила мужа, а затем расчленила его тело для сокрытия следов преступления.

3 августа Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Кохал до 30 сентября.

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