Путин и Солодов обсудили проблемы Камчатки

Речь зашла о ценах и газификации региона

Вопросы развития Камчатского края обсудили в среду Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Солодов. Президент провёл рабочую встречу по видеосвязи из своей резиденции в Ново-Огарёве, передает "ТВ Центр".

Объёмов газа, который сейчас добываются на Камчатке, не хватает для обеспечения потребностей региона. Восполнить дефицит планируют за счёт сжиженного природного газа. Разработан масштабный инвестиционный проект - Морской перегрузочный терминал. Его реализация позволит обеспечить стабильные поставки топлива. Ещё один большой вопрос - обеспечение населения доступом в интернет. Для этого коммуникации протянут от Петропавловска-Камчатского до Анадыря.

"Если Вы поддержите, это позволит сделать реальный шаг к удержанию молодежи… и повышению привлекательности сельских территорий для жизни и ведения бизнеса", - заявил Солодов.

"Это правильно, но дело не только в молодежи, дело в людях всех возрастов… Уровень доходов граждан на Камчатке по сравнению с другими регионами неплохо смотрится, восьмое место в стране. Но очень высокий уровень цен, реальные доходы не такие уж и большие получаются. И нужно самым внимательным образом посмотреть на монополистов, которые работают на Камчатке. Я понимаю, все связано с издержками, не буду перечислять всех причин, связанных с высоким уровнем цен. Не уверен, что это всегда обоснованно. Надо внимательно на это посмотреть", - сказал Путин.

Другой важной темой стало здравоохранение. Так, разработан проект строительства новой краевой больницы. В период пандемии региону удалось нарастить объемы тестирования на коронавирус и развернуть достаточное количество дополнительных коек. За помощь Солодов поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина.

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