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Шойгу проверил работу двух оборонных заводов в Комсомольске-на-Амуре

14:41
  • среда
  • 12 августа 2020

Министр также провел совещание на тему гособоронзаказа

Объединённая авиастроительная корпорация запустит линию сборки новейших боевых самолётов Су-57. Истребители пятого поколения поставят на поток в цехах авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, передает "ТВ Центр".

Предприятие проинспектировал министр обороны Сергей Шойгу. На заводе была проведена масштабная модернизация, установлено современное оборудование. Как ожидается, до 2028 года будут готовы 76 истребителей пятого поколения. Вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым Сергей Шойгу посетил Амурский судостроительный завод. После осмотра предприятия они провели совещание. Главной темой стала реализация гособоронзаказа.

"По поручению верховного главнокомандующего, президента нашей страны, в следующем году мы планируем заключить с предприятием контракт на строительство шести корветов. До 2028 года. Таким образом, до конца 2028 года на реализацию гособоронзаказа в Хабаровском крае будет выделено до 630 миллиардов рублей", - сказал министр обороны России Сергей Шойгу.

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