Собянин осмотрел инновационное производство эндопротезов в Москве

Раньше большинство протезов были импортного производства

В Москве создаётся линейка производства эндопротезов, с помощью которых можно поставить на ноги пострадавших в ДТП или травмированных спортсменов. До сих пор в подавляющем большинстве случаев использовались протезы импортного производства, но есть все возможности создавать их в Москве. Компанию, где это будут делать, сегодня посетил мэр столицы Сергей Собянин.

"Чашки", "ножки" и модульные головки – эти детали хорошо знакомы хирургам-травматологам, но невидимы для тех, кому они дают опору и помогают избежать инвалидности. В Москве запущено первое в России производство эндопротезов тазобедренного сустава полного цикла, процесс называют уникальным.

"На данном участке мы изготавливаем детали, которые на класс выше тех, которые мы видим и можем сравнить с западными аналогами. Это касается параметра шероховатости изделия и параметра круглости", - рассказывает генеральный директор компании Александр Бондарь.

От того, насколько все детали будут гладкими и круглыми, впоследствии будет зависеть качество жизни пациента. Поэтому на специальных установках каждое изделие проверяют на точное соответствие чертежу. Специалисты компании сами разрабатывают и внедряют в производство новые технологии.

В год компания может выпускать до 25 тысяч изделий. Инновационное предприятие посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

"К сожалению, в России качественных эндопротезов либо нет, либо они находились в таком зачаточном состоянии, по качеству и цене уступая импорту. Поэтому 90% рынка занято импортными деталями для эндопротезирования. В ряде предприятий делаются попытки создать отечественные качественные инструменты для этого, но все равно они уступают по качеству. Здесь, на предприятии ЗАО "Трек-Э Композит" создана вся линейка, которая приближает нас к качественному изготовлению эндопротезов. И я надеюсь, что в сотрудничестве с нашими клиниками, с федеральными институтами, с "Росатомом" мы все-таки добьемся, чтобы в России изготавливались качественные эндопротезы мирового уровня, по конкурентной цене и качеству", - сказал Собянин.

Сейчас в серийном производстве - самые востребованные конструкции эндопротезов, их уже оценили в российских больницах и частных клиниках. По качеству и эффективности эти изделия не имеют мировых аналогов. Но стоят дешевле, а, значит, в случае закупки, больше пациентов получат высокотехнологичную помощь.

Наталья Тарасова, Дмитрий Иванов, Виктор Мальцев, Евгений Рыбин, "ТВ Центр".

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