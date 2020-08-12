Правительство выделит 22 млрд рублей на горячее питание школьников

Особое внимание уделят реализации проекта в малокомплектных школах

Двадцать два миллиарда рублей выделят на организацию горячего питания в школах. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.

По инициативе президента Владимира Путина в новом учебном году обедать бесплатно смогут все ученики младших классов. Особое внимание глава кабмина поручил уделить реализации проекта в малокомплектных школах. Кроме того, правительство увеличит выплату за классное руководство. В новом учебном году она составит пять тысяч рублей в месяц, передает "ТВ Центр". На эти цели направят 25 миллиардов рублей. При этом все ранее установленные региональные доплаты должны быть сохранены. Обсудили также состояние российской системы здравоохранения. В частности, премьер поручил подготовить документы для продления выплат медикам.

"Правительство выступило с инициативой оказать поддержку системе ОМС. Направить дополнительные средства медицинским организациям. Они пойдут на возмещение расходов на лечение и тестирование. Это 47,5 миллиарда рублей и еще более двух - на компенсацию выпадающих доходов медицинских учреждений", - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

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