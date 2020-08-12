ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Правительство выделит 22 млрд рублей на горячее питание школьников

14:49
  • среда
  • 12 августа 2020

Особое внимание уделят реализации проекта в малокомплектных школах

Двадцать два миллиарда рублей выделят на организацию горячего питания в школах. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.

По инициативе президента Владимира Путина в новом учебном году обедать бесплатно смогут все ученики младших классов. Особое внимание глава кабмина поручил уделить реализации проекта в малокомплектных школах. Кроме того, правительство увеличит выплату за классное руководство. В новом учебном году она составит пять тысяч рублей в месяц, передает "ТВ Центр". На эти цели направят 25 миллиардов рублей. При этом все ранее установленные региональные доплаты должны быть сохранены. Обсудили также состояние российской системы здравоохранения. В частности, премьер поручил подготовить документы для продления выплат медикам.

"Правительство выступило с инициативой оказать поддержку системе ОМС. Направить дополнительные средства медицинским организациям. Они пойдут на возмещение расходов на лечение и тестирование. Это 47,5 миллиарда рублей и еще более двух - на компенсацию выпадающих доходов медицинских учреждений", - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Школьники в столовой
Школьники в столовой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.