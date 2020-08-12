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Строительство Северо-Восточной хорды завершится к концу 2022 года

15:15
  • среда
  • 12 августа 2020

Один из участков готов уже на 50%

Участок Северо-восточной хорды от Дмитровского до Ярославского шоссе готов на 50 процентов. Сейчас работы идут в активной фазе, передает "ТВ Центр".

Отрезок сложный, учитывая большие перекладки, причём не только инженерных сетей, но и железнодорожных путей. Строительство также идёт и на соседнем участке - от Ярославского до Открытого шоссе. Это будет бессветофорная магистраль с тремя полосами движения в каждом направлении. Она продолжит существующий участок хорды в районе платформы "Лихоборы" Октябрьской железной дороги, пройдет вдоль МЦК, пересечет Дмитровское и Алтуфьевское шоссе и выйдет на проспект Мира в районе станции МЦК "Ростокино".

"На каждом выезде Сергей Семенович нам ставит задачу по сокращению сроков. Я думаю, ближе к концу 21-го года, если есть возможность технологическая без ущерба качеству сократить сроки, назовем более сжатые сроки. По контракту у нас конец 22-го года", - сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

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