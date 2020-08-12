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Озвучены основные этапы реновации в Москве

15:04
  • среда
  • 12 августа 2020

Теперь новосёлы смогут заранее спланировать свой переезд

В Москве определена очередность переселения участников программы реновации. Документ опубликован сегодня на сайте mos.ru.

В первый этап новые квартиры получат почти 170 тысяч москвичей, это 930 старых домов. До 28-го года, во втором этапе, планируется переселить более 1600 домов, а до 32-го года, в третьем этапе, еще 1800 домов. Это более 600 тысяч москвичей.

Теперь новосёлы смогут заранее спланировать свой переезд, а также решить, нужно ли им докупать дополнительные квадратные метры. Правда, сроки переселения могут актуализироваться. Это зависит от хода строительства, выбора площадки и пожеланий жителей, высказанных на публичных слушаниях.

За три года программы реновации новые квартиры уже получили более 18 тысяч москвичей.  Всего в процессе расселения  сейчас 155 домов.

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