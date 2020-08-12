В Москве открылась выставка финалистов конкурса среди строителей

Она продлится до 19 августа

В Москве открылась выставка, где представлены финалисты конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Она продлится до 19 августа, передает "ТВ Центр".

В экспозиции представлены самые заметные здания и сооружения, которые возвели в минувшем году. Это не только многоквартирные дома, но и спортивные комплексы, бизнес-центры, гостиницы и даже отреставрированные памятники архитектуры. Победителей выбирали не только специалисты, но и сами москвичи. Кроме того, в рамках выставки обсудят реорганизацию столичных промзон и внедрение инновационных технологий.

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