Реставрацию актового зала МГУ завершат к 1 сентября

Ремонт легендарного помещения подходит к концу

В главном здании МГУ на Воробьевых горах завершаются реставрационные работы. 1 сентября перед студентами и преподавателями свои двери вновь откроет обновленный актовый зал. Он выполнен в стиле сталинского ампира, а жемчужиной интерьера считается легендарное мозаичное панно. Площадь гранитной картины - более ста квадратных метров. К ее выставлению специалисты подошли особо тщательно.

Впервые за 70 лет в этих стенах идет ремонт. Чтобы все успеть, не хватит летних каникул. Шанс вернуть помещению первозданный вид представился в марте, когда студентов МГУ перевели на дистанционное обучение. Откладывать реставрацию не стали.

Здесь ценно все - от светильника до дверной ручки. Актовый зал, как и все Главное здание МГУ - объект культурного наследия регионального значения. Потому план реставрации тщательно прорабатывался и согласовывался с Мосгорнаследием. Начали с расчистки помещения. Демонтировали люстры - 8 больших и 18 маленьких, напольное покрытие, латунные элементы, шторы и ламбрекены. Затем взялись за самое сложное и трудоемкое - восстановление колонн. Только цвет подбирали больше месяца.

"Мы еще видим расшитые трещины - остался финальный элемент. Далее мы все это дело шлифуем, смываем все это скипидаром и покрываем воском. После этого они блестят", - рассказал руководитель проекта реставрации Карен Гянджунцев.

Огонь науки, пламенность мысли, глобус, научные свитки - на огромном мозаичном панно работы Павла Корина - все о важности познания. Картина из смальты, гранита и мрамора состоит из 700 тысяч элементов. Большая часть фрагментов отреставрирована, заменить пришлось 1325 модулей. Проверили, точнее, постучали, по каждому. Такой метод.

"Изучали каждый модуль на предмет его качества крепления. Если у нас звук был глухо, значит там крепление не совсем хорошее. Если звонкий, значит все хорошо", - заявил инженер технического отдела по реставрации Юрий Чернов.

Каждый элемент был пронумерован и после реставрации возвращен на свое место. Люстры и светильники реставрировали в мастерских Санкт-Петербурга, тумбы и кресла из зрительного зала - в столице. Привели в порядок лепнину на потолке, колоннах и порталах. А как иначе? В университете уважают традиции. Потому каждый год в актовом зале главного здания первокурсникам читают лекции, а выпускникам-отличникам вручают красные дипломы. А еще в помещении проходят научные конференции, собрания, концерты. И встречи с мировыми лидерами. В 1958 году студент-первокурсник Виктор Садовничий застал визит Фиделя Кастро.

"Став ректором, я принимал в актовом зале ну практически всех мировых лидеров. Были и Буш, и Клинтон, и Хиллари, и Ганди. Трудно назвать лидера, который бы не был в этом актовом зале и с которым бы я не встречался, выводя его на сцену перед студентами". – сказал ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

А значит этот актовый зал МГУ просто обязан быть лучшим зрительным залом Москвы. И реставрация продолжится. На очереди - фасады естественнонаучных факультетов.

Анастасия Мартынова, Николай Карбанов, "ТВ Центр", Москва.

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