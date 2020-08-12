Выставка израильского художника Рами Меира открылась в Музее Востока

На выставке можно увидеть историю горских евреев на рубеже XIX—XX веков

В Музее Востока открылась выставка знаменитого израильского художника Рами Меира. Живописец бережно относится к своим корням и с гордостью называет себя горским евреем. Культура этого загадочного восточного народа уже давно затерялась в веках. Но Меир с любовью воссоздает ее в своих работах.

Художник Рами Меир сам по происхождению горский еврей. Родился в Азербайджане, долго жил в Израиле, а сейчас в Москве. Историю своего народа восстанавливал буквально по крупицам: по книгам, старым газетам, дореволюционным открыткам, семейным фотографиям, по рассказам родных. И эти работы - своеобразная живописная реконструкция того, как жили его предки. Ощущение, что писал, будто бы находясь там.

Рами Меир работает в разных техниках и жанрах. Он не только художник, но и резчик по дереву, чеканщик художественных и ювелирных изделий, а еще композитор и писатель. Его выставку изначально планировали показать только в Москве. Но недавно получили приглашение из Азербайджана, не исключено, что её увидят и на родине художника, где до сих пор живут горские евреи.

Подробнее – в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Юлии Богоманшиной (см. видео).

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