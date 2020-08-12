Номер экстренного вызова "112" заработает по всей России с 2021 года

На данный момент система развернута не полностью

Номер вызова экстренных служб "112" заработает по всей стране с 2021 года.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Чтобы люди могли не только сообщить о пожаре, наводнении и автокатастрофе, но и вовремя обратиться за помощью по единому номеру в случае других происшествий и экстренных ситуаций", - отметил глава кабмина.

Весной 2019 года в Счетной палате сообщили, что в 73 регионах России система "112" полностью не развернута, полноценно ей могут воспользоваться только 28% граждан, уточняет "Парламентская газета".

112 - это единая служба спасения. В нее можно обратиться в случае пожара, несчастного случая, угрозы жизни и здоровью, материального ущерба, нарушении общественного порядка и других чрезвычайных ситуациях. Операторы примут звонок и переведут его нужному специалисту.

Звонить в 112 можно при отрицательном балансе и при заблокированной сим-карте.

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