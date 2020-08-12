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Сенатор Инна Святенко: Изменения структуры зарплаты бюджетников станет залогом развития соцсферы

14:32
  • среда
  • 12 августа 2020

Доля оклада в зарплате будет увеличена до 70%

Предложение партии "Единая Россия" увеличить долю оклада в зарплате бюджетников до 70% станет залогом развития социальной сферы. Об этом заявила представитель законодательного органа государственной власти Москвы, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

"Бюджетная сфера - широкий спектр профессий. Она объединяет врачей, педагогов, социальных работников и многих других людей, от которых зависит качество исполнения государственных услуг. Например, в период пандемии тысячи учителей и воспитателей остались со своим окладом один на один, так как большая часть зарплаты складывалась из дополнительных занятий. И ключевое здесь слово - дополнительные, но сейчас мы видим, что для многих они стали основными. Уверена, что совершенствование системы оплаты труда позволит не только повысить удовлетворенность работников бюджетного сектора экономики уровнем заработной платы, но и станет залогом качественного и эффективного выполнения ими государственных услуг, а также в целом устойчивого развития социальной сферы", - сказала Святенко агентству "Москва".

Предложенные изменения в проект позволят увеличить долю оклада в зарплате сотрудников бюджетной сферы, а также создать единый перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера, чтобы соотношение базовой и стимулирующей части заработной платы было 70% на 30% соответственно.

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Инна Святенко
Инна Святенко
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