Как избавиться от навязчивых звонков мошенников

Есть три надежных способа

В Роскачестве рассказали, как перестать получать звонки от мошенников.

Заблокировать звонки можно тремя способами: при помощи настроек в телефоне, операторов сотовой связи и специальных программ, пишет ТАСС.

Например, на многих смартфонах есть функция блокировки вызовов с неизвестных номеров. Такую функцию уже подключили на смартфонах компаний Apple, Huawei и Xiaomi, у Samsung пока такой опции нет.

Операторы мобильной связи - "Билайн", "Мегафон", "МТС" и "Теле2" - предлагают свои услуги по ограничению контактов. Их виды услуг могут быть платными и бесплатными – "Черный список", "Антиспам", "SMS-фильтр", они блокируют и звонки, и SMS.

Кроме того, есть специальные приложения, которые определяют номера. Например, – Kaspersky Who Calls от "Лаборатории Касперского" или сервис от "Яндекса". Важно обратить внимание на рейтинг известность приложения, чтобы не нарваться на недобросовестных разработчиков.

"Не используйте малоизвестные приложения с небольшим количеством скачиваний, так как вы предоставляете определителю номера свои данные <…> вы можете стать жертвой утечки данных", - предупредили в Роскачестве.

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