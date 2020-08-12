Появились фотографии последствий ДТП с участием 4 авто на ЦКАД

Предварительно, пострадали три человека

На ЦКАД произошло крупное ДТП, передает "ТВ Центр". На 39-м километре в районе Одинцово столкнулись сразу 4 машины - скорая, грузовик и две легковушки.

Как видно на первых фотографиях, которые появились в соцсетях, автомобиль медиков буквально повис на отбойнике. Фура въехала в дерево, досталось и другим участникам аварии.

По предварительным данным, в результате пострадали водитель и фельдшер неотложки, а также водитель отечественного авто.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"