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Появились фотографии последствий ДТП с участием 4 авто на ЦКАД

15:19
  • среда
  • 12 августа 2020

Предварительно, пострадали три человека

На ЦКАД произошло крупное ДТП, передает "ТВ Центр". На 39-м километре в районе Одинцово столкнулись сразу 4 машины - скорая, грузовик и две легковушки.

Как видно на первых фотографиях, которые появились в соцсетях, автомобиль медиков буквально повис на отбойнике. Фура въехала в дерево, досталось и другим участникам аварии.

По предварительным данным, в результате пострадали водитель и фельдшер неотложки, а также водитель отечественного авто.

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