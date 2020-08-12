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Казахстан возобновляет авиасообщение с Россией

15:22
  • среда
  • 12 августа 2020

Российская сторона пока не дала добро на полеты

С 17 августа Казахстан возобновляет полеты в Россию, ОАЭ, Белоруссию, Германию, Нидерланды, Египет и Украину. 
Россия возобновила авиаперелеты на курорты Турции

РИА Новости пишет со ссылкой на Комитет гражданской авиации республики, что власти приняли такое решение в соответствии с заключением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавируса. Рекомендации казахстанского минздрава тоже были учтены. 

"При этом необходимо отметить, что для выполнения полетов в Россию требуется разрешение с российской стороны", - сообщили в комитете. Расписание рейсов и информация о ценах на билеты появится на сайтах авиакомпаний, пишут argumenti.ru.

За время пандемии в Казахстане выявили свыше 100 тысяч пациентов с COVID-19. Более 1,3 тысячи человек скончались. 

Напомним, сейчас из России можно улететь в Турцию, Танзанию и Великобританию. 

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