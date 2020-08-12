Лукашенко призвал защитить конституционный строй Белоруссии

Президент Белоруссии собрал совещание Совбеза страны

Александр Лукашенко в среду принял участие в совещании, посвященном массовым протестам в Белоруссии после выборов главы государства. Президент страны заявил, что необходимо обеспечить безопасность граждан и защитить конституционный строй.

Также в числе важных задач, по словам белорусского лидера, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления. Лукашенко отметил, что основа всех "так называемых протестующих" - люди с криминальным прошлым, которые сейчас лишены работы, передает ТАСС.

Акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов, которые прошли 9 августа. Александр Лукашенко набрал, по данным ЦИК, более 80%.

Тем временем белорусские власти подсчитали ущерб от акций протестов в Минске. По предварительным данным, он превысил 500 тысяч белорусских рублей. В ходе протестов были повреждены, в частности, остановки общественного транспорта, скамейки и лестницы.

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