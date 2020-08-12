ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко призвал защитить конституционный строй Белоруссии

15:30
  • среда
  • 12 августа 2020

Президент Белоруссии собрал совещание Совбеза страны

Александр Лукашенко в среду принял участие в совещании, посвященном массовым протестам в Белоруссии после выборов главы государства. Президент страны заявил, что необходимо обеспечить безопасность граждан и защитить конституционный строй.
Майдан для Лукашенко: как меняется лицо белорусского протеста

Также в числе важных задач, по словам белорусского лидера, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления. Лукашенко отметил, что основа всех "так называемых протестующих" - люди с криминальным прошлым, которые сейчас лишены работы, передает ТАСС.

Акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов, которые прошли 9 августа. Александр Лукашенко набрал, по данным ЦИК, более 80%.

Тем временем белорусские власти подсчитали ущерб от акций протестов в Минске. По предварительным данным, он превысил 500 тысяч белорусских рублей. В ходе протестов были повреждены, в частности, остановки общественного транспорта, скамейки и лестницы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.