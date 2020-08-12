В Шотландии поезд сошел с рельсов и загорелся (видео)

Российское консульство выясняет, есть ли среди пассажиров наши граждане

В Шотландии пассажирский поезд сошел с рельсов и загорелся.

ЧП произошло на северо-востоке страны поблизости от города Стонхейвен. На данный момент известно об одном погибшем и нескольких пострадавших.

К месту крушения направилось около 30 машин скорой помощи, а также медицинский вертолет. Причины схода поезда пока неизвестны, но в последние дни в регионе шли проливные дожди, и низменность затопило.

"Никто из нас не ожидал, что случится такое серьезное происшествие, как крушение поезда. Но это показывает, насколько разрушительной может быть погодная стихия", - сообщил STV News депутат Эндрю Боуи.

Есть ли среди пострадавших россияне, неизвестно. Как сообщил РЕН ТВ третий секретарь Генконсульства России в Эдинбурге Максим Гуров, представители российской дипмиссии находятся в контакте с местными правоохранительными органами.

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