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Киркоров переболел коронавирусом

15:45
  • среда
  • 12 августа 2020

Он теперь ходит без маски

Певец Филипп Киркоров заявил, что он переболел коронавирусной инфекцией. Правда, болезнь прошла без симптомов. 

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На презентации своего нового клипа Киркоров призвал всех носить маски, чтобы защититься от инфекции. При этом сам певец пришел на мероприятие без индивидуальных средств защиты.

"В маске не хожу, как некоторые. Я как Киркоров болею бессимптомно", - объявил народный артист России. 

Не так давно Филипп Киркоров со своими детьми сдавал тест на COVID-19. Результаты оказались отрицательными, напоминает teleprogramma.pro

После этого певец устроил вечеринку по случаю дня рождения сына, посетил Славянский базар в Витебске, отдыхал на Крите. Дома не сидел, одним словом. Где и когда именно он заразился, не уточняется.  

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