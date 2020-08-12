Киркоров переболел коронавирусом

Он теперь ходит без маски

Певец Филипп Киркоров заявил, что он переболел коронавирусной инфекцией. Правда, болезнь прошла без симптомов.

На презентации своего нового клипа Киркоров призвал всех носить маски, чтобы защититься от инфекции. При этом сам певец пришел на мероприятие без индивидуальных средств защиты.

"В маске не хожу, как некоторые. Я как Киркоров болею бессимптомно", - объявил народный артист России.

Не так давно Филипп Киркоров со своими детьми сдавал тест на COVID-19. Результаты оказались отрицательными, напоминает teleprogramma.pro.

После этого певец устроил вечеринку по случаю дня рождения сына, посетил Славянский базар в Витебске, отдыхал на Крите. Дома не сидел, одним словом. Где и когда именно он заразился, не уточняется.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"