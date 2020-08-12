"Замок, поле, семья": Галкин показал идиллию с Пугачевой

Звездное семейство на прогулке

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором он с семьей гуляет по полю в Подмосковье.

"Замок, поле, семья, родной простор", - написал Галкин, добавив хештег "Россия".

В кадре - Алла Пугачева, Гарри и Лиза. Мама с дочкой собирают колосья, а сын шоумена наблюдает за полетом кукурузника. Семейная идиллия. На видео почти ничего не происходит, но тут важно не действие, а пейзаж - золотистое поле, небо с перистыми облаками и замок звезд на вершине холма.

На видео Максим Галкин наложил песню Элвиса Пресли. Один из подписчиков выразил мнение, что для таких кадров больше бы подошла русская композиция.

"Бывало и наши ставил, - ответил Галкин. - Это песня, в которой Элвис поет о своей малой родине. Чувства, которые вызывает хорошая музыка, не знают языковых и государственных границ".

- Красотища, как в сказке!

- Самое прекрасное время - когда вся семья вместе.

- Русское поле прекрасно.

- Так душевно.

- Я аж аромат сена почувствовала!

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