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"Замок, поле, семья": Галкин показал идиллию с Пугачевой

16:15
  • среда
  • 12 августа 2020

Звездное семейство на прогулке

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором он с семьей гуляет по полю в Подмосковье. 
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"Замок, поле, семья, родной простор", - написал Галкин, добавив хештег "Россия". 

В кадре - Алла Пугачева, Гарри и Лиза. Мама с дочкой собирают колосья, а сын шоумена наблюдает за полетом кукурузника. Семейная идиллия. На видео почти ничего не происходит, но тут важно не действие, а пейзаж - золотистое поле, небо с перистыми облаками и замок звезд на вершине холма. 

На видео Максим Галкин наложил песню Элвиса Пресли. Один из подписчиков выразил мнение, что для таких кадров больше бы подошла русская композиция.  

"Бывало и наши ставил, - ответил Галкин. - Это песня, в которой Элвис поет о своей малой родине. Чувства, которые вызывает хорошая музыка, не знают языковых и государственных границ". 

- Красотища, как в сказке! 

- Самое прекрасное время - когда вся семья вместе. 

- Русское поле прекрасно. 

- Так душевно. 

- Я аж аромат сена почувствовала! 

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