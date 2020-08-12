ВОЗ прокомментировала регистрацию российской вакцины от COVID-19

На западе истерика по поводу нашей разработки

В России вакцинация от коронавируса может начаться уже через две-три недели. Об этом в среду заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Сначала будут прививать медиков, на добровольной основе. А пока препарат проходит контроль качества. Вакцина "Спутник Ви" была зарегистрирована накануне - первой в мире - и уже вызвала большой интерес. Пока одни страны ещё сомневаются и критикуют препарат, другие уже заявили, что готовы приобрести его для своих граждан.

Первыми вакцину от коронавируса получат российские врачи, как находящиеся в особой группе риска. Причем, 20% медиков уже имеют иммунитет к КОВИД-19. У остальных же будет выбор, делать прививку или нет. Вакцинация этой категории россиян начнется в течение двух-трех недель. После них - учителя. О готовности сделать прививку заявил и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Фиксировать самочувствие можно будет в специальном мобильном приложении - его разработка сейчас завершается. В массовый оборот препарат поступит с 1 января 2021 года. За лабораторными животными, которые получили препарат, продолжают наблюдать до сих пор: их специально инфицировали после укола, но заболевание никак не проявилось. У всех людей, которые добровольно участвовали в испытаниях, выработались высокие титры антител и ни у кого не отмечено серьезных осложнений.

Иммунитет после прививки может сохраняться до двух лет, даже если вирус будет мутировать. Пока вакцина показана к применению людям в возрасте от 18 до 60 лет. После полного исследования препарата на взрослых, Минздрав разработает отдельные рекомендации для детей.

Первая зарегистрированная на планете вакцина от коронавируса "Спутник V" взлетела стремительно - всего за 5 месяцев с начала разработок, что своим успехом взбудоражила буквально полмира. Как в свое время запуск Советским Союзом первого космического спутника Земли. Пока в приоритете - потребности россиян в этом препарате. Поэтому производства, которые находятся в нашей стране, будут ориентированы исключительно на внутренний рынок. Но уже два десятка зарубежных государств выстроились в очередь, чтобы получить российскую разработку. Например, страны Латинской Америки и некоторые восточноевропейские.

Президент Сербии накануне заявил, что его страна станет одной их первых, кто получит вакцину, и он лично готов протестировать ее на себе. А сегодня министр труда и занятости республики вновь отметил огромный прорыв в медицине, который совершила Россия.

"Регистрация вакцины имеет историческое значение. Надеюсь, что наши специалисты вскоре получат доступ к этому препарату, чтобы он мог пройти все проверки и тесты и после этого был доступен нашим гражданам", - отметил Зоран Джорджевич.

Российский прорыв пришелся не по душе странам запада. Скептически к препарату отнеслись немецкие вирусологи - мол, до сих пор не было опубликованных данных о вакцине из Москвы, а потому независимые эксперты не могут дать оценку ее эффективности. Французы, в то время как, по последним данным, жертвами коронавируса по всему миру стали уже почти 750 тысяч человек, решили поюморить. Газета Liberation в социальных сетях анонсировала новый номер с изображением на обложке Владимира Путина в костюме Джеймса Бонда. Только вместо пистолета у российского лидера в руках шприц. Заголовок гласит: "Завтра не умрет никогда" - так называется один из фильмов бондианы. Но дальше всех пошли американцы. Они даже не стали маскировать свое раздражение.

"Создать вакцину и доказать, что она эффективна и безопасна - это две разные вещи. У нас в США есть около десятка вакцин, и, если бы мы хотели рисковать здоровьем людей и давать им что-то совершенно бесполезное, мы могли бы начать делать это уже хоть на следующей неделе. Но это не так работает", - рассказал главный врач-инфекцинист США Энтони Фауччи.

Дональд Трамп уклонился от вопроса журналистов о зарегистрированной вакцине, зато похвастался, что США в случае одобрения со стороны специалистов произведут 600 миллионов доз. В ВОЗ к нашей вакцине присматриваются. И, похоже, с дальним прицелом. На сотрудничество.

"Чтобы ВОЗ предварительно одобрила применение вакцины, необходимо провести тщательный анализ и оценку всех данных по безопасности и эффективности препарата", - сообщил пресс-секретарь ВОЗ Тарик Язаревич.

В России объяснили, откуда на западе такая истерика по поводу нашей разработки, хотя ее никому не навязывают и насильно ей прививать не собираются.

"Коллеги зарубежные, которые вот, видимо, чувствуют определенные конкурентные преимущества российского препарата, пытаются, так скажем, высказывать мнения, которые, на наш взгляд, безосновательны", - сказал Мурашко.

Помимо имиджевых потерь от того, что именно Россия, а не, например США, первой придумала вакцину от коронавируса, есть еще и чисто коммерческие интересы. Фармакологический рынок - это многомиллиардные обороты. И вполне понятно, почему американцы не горят желанием видеть там конкурентов.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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