Все соперники Лукашенко на выборах подали жалобы в ЦИК

В стране звучат призывы к всеобщей забастовке

Все четыре соперника Александра Лукашенко на президентских выборах обжаловали их результаты в белорусском Центризбиркоме. Многие страны уже заявили, что выборы были недемократичными, а аресты лидеров оппозиции незаконными. В Евросоюзе прозвучали призывы к введению новых санкций против Минска. А Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут и дальше поддерживать белорусские демократические силы. В самой Белоруссии звучат призывы к всеобщей забастовке, в разных городах страны в среду проходят протестные акции, пока в мирной форме.

Очередные протестные сутки в Белоруссии и на улицы организованно выходят женщины. Дороги не перекрывают. Идут по тротуарам. Проспекты пересекают на зеленый сигнал светофора. Их поддерживают автомобилисты.

Возле городских следственных изоляторов - десятки людей. Ищут своих родных. Периодически зачитываются фамилии задержанных, находящихся в том или ином СИЗО.

Активные действия протестующие планируют начать вечером. Тем более, что в стране включили мобильный интернет. По официальным данным, доступ к нему был ограничен из-за DDos атак. Через сеть граждан призывают начать блокировку автомобильных дорог по всей Белоруссии после 19:00. А коммунальщиков и дорожные службы просят не давать проезда автомобилям правоохранительных органов. Также звучат призывы к работникам предприятий начать всеобщую забастовку. Александр Лукашенко, проводя сегодня рабочее совещание, нарисовал типичный портрет современного протестующего и дал четкие указания, что делать.

"Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы - значит гуляй дядя по улицам и проспектам. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу", - сказал он.

Прошедшей ночью в Белоруссии стреляли. В Бресте милиционеры открыли огнь на поражение после того как неизвестные напали на них с арматурой. Один человек ранен. Протестующие делятся кадрами как ОМОН бьёт людей, припаркованные автомобили, стреляют резиновыми пулями и гранатами с газом по проезжающим машинам. Правоохранительные органы распространяют кадры нападений на милиционеров и провокационных действий митингующих. В белорусской столице, по сообщениям МВД, был задержан один из координаторов беспорядков. Он жил на 17-м этаже гостиницы "Беларусь" в центре Минска, откуда было хорошо видно все передвижения силовиков на площади и прилегающих улицах. Из гостиничного номера руководил ударными группами протестующих.

Парламенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии требуют от белорусских властей немедленно прекратить применение силы в отношении протестующих, а от своих коллег по Евросоюзу - ввести против Минска адресные санкции. Белорусский вопрос министры иностранных дел 27 стран обсудят в пятницу, 14 августа. В Чехию сегодня прибыла тяжелая артиллерия. В Праге госсекретарь США Майк Помпео начал свое турне по странам центральной и восточной Европы.

"У нас большие опасения по поводу Белоруссии. Там прошли несправедливые выборы. Белорусы в нашем сердце. Мы наблюдали за протестами и требовали от белорусских властей, чтобы демонстранты были защищены от нападений силовиков. Мы продолжим это требовать и дальше. Белорусы хотят свободы и демократии, они заслужили это. США продолжат оказывать поддержку демократическим силам в Белоруссии", - сказал Помпео.

Официальный Минск мягко просит своих зарубежных партнеров не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. И как думают, например, чешские аналитики - вторую Украину Европа всё-таки не потянет.

А генпрокуратура Украины направила в Минск официальный запрос о выдаче 28 россиян, которые перед выборами были задержаны белорусскими спецслужбами как предполагаемые организаторы будущих беспорядков. Сегодня в причастности к уличным погромам обвинили уже арестованного по подозрению в получении взятки бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико. Тогда на фоне обвинений в адрес России о дестабилизации политической ситуации банкира Бабарико даже назвали агентом Кремля. Подробностей новых обвинений пока нет.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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