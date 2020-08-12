Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Он написал открытое письмо белорусскому лидеру

Скрипач и дирижер Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности. В 2014 году народный артист СССР получил эту награду из рук белорусского президента Александра Лукашенко.

"Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты, - написал Спиваков в открытом письме Лукашенко. - Поэтому в сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением".

Владимир Спиваков выступил против тех методов, которыми белорусские власти подавляют протесты в стране.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, победу на которых, по данным ЦИК страны, выиграл Александр Лукашенко. После этого в Минске и других городах страны вспыхнули протестные акции и начались столкновения с силовиками. В результате десятки людей пострадали, тысячи граждан задержаны.

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