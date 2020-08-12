"Это уже перебор": фанатов обеспокоила худоба Гагариной

Звезда показала фото в бикини

Певица Полина Гагарина, которая за последнее время похудела почти на 30 килограммов, опубликовала в Instagram фото, сделанное на отдыхе в Турции.

Артистка вместе с сыном и дочерью остановились в пятизвездочном отеле в Бодруме. Семья наслаждается морем, солнцем и высококлассным сервисом. Правда, без фотографа Дмитрия Исхакова, с которым Гагарина развелась после шести лет брака.

Гагарина сильно похудела перед отпуском. Сказались не только усиленные тренировки и диеты, но и стресс, вызванный бракоразводным процессом. Звезда опубликовала фото в бикини, продемонстрировав фигуру, напрочь лишенную лишнего жира.

Некоторые поклонники восхитились красотой и стройностью артистки, а некоторые посчитали, что Гагарина переборщила с похудением.

- Может, начать кушать? - пишут ей в комментариях.

- Слишком худая.

- Полина, вы очень крутая певица и просто очень красивая женщина, но вы прям очень худенькая. Это уже перебор. Вам не идет такая сильная худоба, надо прибавить кг 3 и будет идеально.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году. Через три года у них родилась дочь Мия. У артистки есть 13-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым.

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