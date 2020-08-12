Рудова с округлившимся животом записала видео в ванной комнате

Она находится на ранних сроках беременности

37-летняя актриса Наталья Рудова подтвердила слухи о беременности. Звезда опубликовала в Instagram видео, где она стоит в ванной комнате и гладит округлившийся живот. При этом она улыбается и смеется, очевидно, довольная своим положением.

Рудова не афиширует личную жизнь. Кто является отцом ее ребенка, остается только гадать.

Портал super.ru предположил, что звезда сериалов "Молодежка" и "Универ" встречается с 48-летним ресторатором Александром Орловым. Их видели недавно на открытой веранде в Москве.

По слухам, у бизнесмена есть трое детей от разных женщин. В его особняке живут тигры, поэтому Орлова иногда называют "российским Тайгер Кингом".

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