В Мосгордуме осуществляют постоянный контроль за ходом строительства домов по программе реновации

Программа реновации с момента своего старта прошла значительную эволюцию

Мосгордума постоянно осуществляет контроль за ходом строительства по реновации. Об этом сообщил председатель комиссии столичного парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

По словам депутата, он постоянно консультирует жителей по вопросам реновации. "На некоторых территориях мы вместе осуществляли поиск стартовых площадок", - сказал Александр Козлов.

Парламентарий также сообщил, что в абсолютном большинстве новостроек по реновации на первом нежилом этаже будет организован информационный центр по переселению в этот дом.

"Там будут работать специалисты разных ведомств, которые будут готовы ответить на все возникающие у будущих жителей дома вопросы, помогут оформить документы", - приводит АГН "Москва" слова депутата.

Там же, отметил Александр Козлов, можно будет подать заявку на получение помощи в переезде после получения ключей от новой квартиры.

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