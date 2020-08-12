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Назван необычный симптом рака

18:26
  • среда
  • 12 августа 2020

При его наличии необходимо сдать анализы

Врач, телеведущий Александр Мясников рассказал, что высокое содержание кальция в крови порой свидетельствует о развитии онкологического заболевания. 
Медикам доплатят за выявление рака на раннем этапе

"Если анализы показывают повышенный кальций, то это либо повышенная функция паращитовидных желез, либо онкология", - сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1". 

По его словам, содержание кальция должно быть на уровне до 13 моль на литр. Если этот показатель выше, то это веский повод обратиться к врачу и сдать анализы на гормоны паращитовидной железы. 

"Если гормоны нормальные, то это необязательно онкология. Это может быть интоксикация витамином D", - заявил Александр Мясников.  

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