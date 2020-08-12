Валерия Федорович ждет второго ребенка

Его пол она держит в секрете

Звезда сериалов "Кухня" и "Отель Элеон" Валерия Федорович, которая 12 августа отмечает 28-й день рождения, сообщила о второй беременности. Об этом пишет eg.ru.

Федорович не любит говорить о личной жизни. Мало кто знал, что актриса была замужем за коллегой Максимом Онищенко. Их брак продлился недолго. Какое-то время актриса одна воспитывала сына Германа.

"Сегодня мне 28. И я жду второго малыша. И только один вопрос: как это - любить двоих? Два сердца надо? Или одно становится больше?" - написала Валерия Федорович в Instagram.

Актриса поблагодарила своих родителей за все, что они сделали для нее. Она поблагодарила подписчиков. И поблагодарила жизнь: "Жизнь - я тебя люблю".

Судя по опубликованному снимку, Федорович находится на ранних сроках беременности.

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